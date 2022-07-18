Самарские проекты вошли в лонг-лист премии «Жить вместе-2022»

В числе участников - ансамбль древнерусского певческого искусства «Стихира» из Тольятти. Фото: пресс-служба премии "Жить вместе"

Три проекта из Самарской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе-2022». В их числе - ансамбль древнерусского певческого искусства «Стихира» из Тольятти, фестиваль «Том Сойер Фест 2022 - Самара», и самарский проект «Просветшкола».

Ансамбль «Стихира» представил регион в номинации «Культура». Он относительно молодой - был образован в 2020 году - и посвящен теме древнерусского певческого наследия. Его участниками являются прихожане разных храмов Тольятти.

«Том Сойер Фест» претендует на премию в номинации «Пространство». Проект объединяет людей, любящих свой город и готовых в теплой дружеской обстановке участвовать в сохранении исторических зданий. На сегодняшний день в фестивале за сезон принимает участие от 50 до 150 человек.

"Том Сойер Фест" представлен в номинации "Пространство". Фото: пресс-служба премии "Жить вместе"

Проект «Просветшкола», участвующий в номинации «Среда», объединил мам детей с инвалидностью, имеющих юридическое, психологическое, педагогическое образование. Они делятся своими знаниями и привлекают к обсуждению экспертов. В данный момент проект обучил 402 родителя.

Из выбранных проектов жюри сформируют шорт-лист, после чего будут определены победители. Призовой фонд премии в этом году - 600 000 рублей.