Выставка «Маленький мир» откроется в музее Алабина в Самаре

Выставка будет работать с 19 июля по 16 октября. Фото: пресс-служба музея Алабина

Во вторник, 19 июля, в музее Алабина заработает выставка «Маленький мир». Самарцы смогут полюбоваться на невероятные работы художницы Ирины Верхградской. Информацию сообщили в пресс-службе музея.

Авторские куклы мастерицы будут представлены в различных миниатюрах. Гостей выставки ждут исторические костюмы, литературные и сказочные персонажи, узнаваемые образы известных людей. Отдельного места будет удостоена тема «Дорогие мои старики».

Ирина Верхградская занимается созданием миниатюр несколько десятилетий. Она создала уже более 1700 кукол и организовала около 25 персональных выставок. Помимо миниатюр людей художница создает для них интерьеры: квартиры, части деревенского дома, городские пространства.

Посетить выставку можно будет до 16 октября. Стоимость билета будние дни составит 200 рублей, в выходные - 300 рублей. В день открытия вход бесплатный с 16:00 до 18:00.