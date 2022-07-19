Самарцев предупреждают об усилении западного ветра 19 июля 2022 года

Переменчивый характер погоды сохранится до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области продолжает бушевать непогода. Вечером 18 июля несколько районов губернии атаковали обильные дожди и грозы. Одно из ЧП было замечено в Тольятти - здесь от ветра рухнули деревья, а из-за сильных осадков автобусы утонули в лужах. Синоптики отмечают: на этом сюрпризы не заканчиваются.

- По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», днем 19 июля местами в Самарской области ожидается усиление западного ветра, его порывы достигнут 15-18 м/с. На территории региона объявлен желтый уровень опасности, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отметим, что переменчивая погода сохранится в Самарской области как минимум до конца недели. Ожидается спад жары, на смену которой придут дожди и температуры воздуха в районе +27 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Самаре на неделю до 22 июля 2022: жара спадет, возможны сильные дожди (подробности)