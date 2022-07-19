Крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери начался в Самаре утром 19 июля 2022 года

Крестный ход растянется на два дня / Фото: vk.com/orthodoxsamara

Утром во вторник, 19 июля 2022 года, в Самаре стартовал очередной крестный ход. На этот раз его проводят в честь Казанской иконы Божьей Матери. Верующим предстоит преодолеть маршрут от поселка Сухая Самарка, через села Воскресенка и Каменный Брод, до поселка Кировский.

Колонна паломников стартовала в 8:00 от храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери на Хлебной площади, после этого они отправились по улице Кутякова, прошли по Старому мосту, улицам Шоссейной, Народной и Белорусской. Затем верующие добрались до храма в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Далее маршрут крестного хода будет пролегать по улицам Обувной, Грозненской (храм в честь Иоанна Воина), Фасадной, Калининградской, Рижской, Пугачевскому тракту. Планируется, что вечером паломники прибудут в село Воскресенка, где находится храм Воскресения Христова. Утром 20 июля 2022 года они выдвинутся в село Каменный Брод, а затем – в поселок Кировский Красноармейского района. Там расположен Чагринский женский монастырь. Обратно участники крестного хода отправятся на личном или общественном транспорте.

Департамент транспорта Самары призывает участников дорожного движения быть внимательнее и снижать скорость на участках прохождения паломников. Колонну верующих будут сопровождать сотрудники ГИБДД.