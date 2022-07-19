В Тольятти будут судить экс-чиновника, бравшего взятки за узаконивание перепланировок квартир

Сумма незаконного заработка превысила 297 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заведующего сектором по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и перепланировок управления ЖКХ администрации Центрального района. Чиновника обвиняют сразу в двух преступлениях - «Получении взятки должностным лицом» и в «Воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности». Информацию сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022 года обвиняемый брал взятки за узаконивание перепланировок помещений и землеустроительных работ. В общей сложности было выявлено 8 эпизодов преступлений, за которые мужчина получил более 297 тысяч рублей.

А в октябре 2021 года произошел иной случай. Обвиняемый обнаружил, что местный бизнесмен выполнил землеустроительные работы без соответствующего распоряжения. Он велел ему прийти в администрацию, после чего потребовал от предпринимателя 100 тысяч рублей. Взятка предназначалась за выдачу необходимых разрешений. Также за эту сумму обвиняемый обещал не контролировать работы по восстановлению нарушенного благоустройства. В противном случае экс-чиновник грозился помешать установке торговой точки, сообщают в региональном СУ СК.

В настоящий момент следствие собрало достаточную доказательную базу. Теперь судьбу бывшего сотрудника администрации будет решать суд.