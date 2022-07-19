Опубликован рейтинг крупнейших подрядчиков Самарской области по итогам 2021 года

Десять самарских компаний в 2021 году заключили контракты на сумму 28 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликован рейтинг крупнейших подрядчиков Самарской области – «Короли госзаказа 2022». Список 50 компаний подготовил журнал «Дело».

По данным издания, по итогам 2021 года крупнейшие подрядчики региона заключили контракты на 55 млрд рублей. Это на 83% больше, чем «улов» предприятий годом ранее. Больше половины этой суммы – около 28 млрд рублей – приходится на топ-10 рейтинга. Как пишет OBOZ.INFO, среди лидеров оказались: три организации, которые занимаются дорожным строительством; пять – из сферы жилого и нежилого строительства и два поставщика энергоресурсов.

Первое место рейтинга заняло ООО «СамараТрансСтрой». Сумма контрактов, заключенных компанией, составила 6,7 млдр рублей. Второе – у «ВТС-9» (6,5 млрд рублей), третье – у «Стройсервиса» (2,6 млрд рублей). На четвертом месте оказалась научно-производственная фирма «XXI век» – 2,2 млрд рублей, на пятом – «ВМ Групп» (2,1 млрд рублей), на шестом – «Самараэнерго» (1,83 млрд рублей), на седьмом – «Хрипунов и К» (1,81 млрд рублей), на восьмом – СК «Олимп» (1,7 млрд рублей), на девятом – «Самараэнергосбыт» (1,4 млрд рублей), на десятом – СЗ «ССК» (1,2 млрд рублей).