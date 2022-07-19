Эксперты назвали наиболее востребованные профессии в Самарской области

Первое место рейтинга досталось продавцам-кассирам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких специалистах чаще всего нуждаются работодатели Самарской области. Список был сформирован на основе результата анализа актуальных вакансий июля, сообщает онлайн-платформа HH.RU.

Первую строчку рейтинга заняли продавцы-кассиры - их ищет 7,1% работодателей. Второе место досталось менеджерам по продажам (6,6%), третье - врачам (3,8%). Недалеко от них ушли водители (3,5%) и инженеры-конструкторы (2,7%). Также популярными остаются бухгалтеры, программисты, слесари, повара и операторы call-центра.

Специалистов некоторых профессий самарские работодатели ищут все реже. В их числе - машинисты, администраторы магазинов, кладовщики, токари, сварщики и инженеры-технологи. В список наиболее редких вакансий вошли продюсеры, гейм-дизайнеры, зоотехники, оценщики и психологи.