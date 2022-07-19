СВГК обеспечила газификацию OZONа в Чапаевске

Чапаевская бригада технического обслуживания и ремонта газопроводов и ГРП Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Специалисты Средневолжской газовой компании подключили газопровод высокого давления для газоснабжения универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров Ozon, который построен в Чапаевске.

Врезку подводящего газопровода от сети высокого давления первой категории диаметром 200 мм выполнила бригада Чапаевского отделения межрайгаза «Новокуйбышевск» совместно с отделением Самарской аварийной службы.

Неординарность этой процедуры заключалась в том, что врезка в газопровод диаметром 325 мм произведена специалистами СВГК без временной остановки газоснабжения потребителей, которые уже получали газ по сети высокого давления. Для проведения работ специалистам аварийной службы СВГК пришлось доработать существующее оборудование для его использования на большем диаметре трубы.

По данным СВГК, новый производственно-логистический центр в Чапаевске – второй по величине после московского, создаст до шести тысяч новых рабочих мест.