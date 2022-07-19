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Происшествия19 июля 2022 8:27

Самарец попал под суд за публичные призывы к экстремистской деятельности

Мужчина вел противоправную деятельность на своей личной странице в соцсетях
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Суд приговорил обвиняемого к условному сроку

Суд приговорил обвиняемого к условному сроку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор местному жителю. 51-летнего мужчину обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Информацию сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

О незаконной деятельности самарца стало известно в прошлом году. Выяснилось, что он разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте» материалы, содержащие призывы к экстремизму. В апреле 2021 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

На днях суд вынес самарцу вердикт. Обвиняемый был признан виновным и приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно.