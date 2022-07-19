Сделал себе «подарок»: житель Жигулевска в свой день рождения убил возлюбленную

Мужчина в ближайшее время окажется на скамье подсудимых Фото: СУ СК России

В Самарской области скоро предстанет перед судом 55-летний житель Жигулевска. Его обвиняют в жестоком убийстве возлюбленной. Мужчина в пылу ссоры ударил ее не менее 34 раз.

Все случилось 5 июля 2022 года в квартире одного из домов в Механическом переулке в Жигулевске. В тот день сожители устроили небольшое застолье в честь дня рождения мужчины. Через некоторое время они начали ссориться. Именинник настолько разъярился, что пустил в ход кулаки. Он стал избивать свою даму сердца по туловищу и голове. Травмы оказались смертельными. Женщина скончалась на месте.

В отношении мужчины тогда возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Недавно расследование было завершено. Скоро материалы направят на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит длительное тюремное заключение.