В Самарской области 19 июля 2022 года выявили коронавирус у 81 человека

Общая заболеваемость КВИ в регионе достигла почти 387 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Во вторник, 19 июля 2022 года, диагноз подтвердился у 81 жителя. Общее число случаев заражения достигло 386 888, сообщает оперштаб.

Наибольший суточный прирост больных выявили в Самаре, Тольятти и в Хворостянском районе – 28, 13 и 7 человек соответственно. В Новокуйбышевске прибавилось 6 ковид-больных, в Похвистневе и Отрадном – по 4, в Ставропольском районе и Сызрани – по 3.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 30 пациентов. Еще 38 человек уже закончили лечение. За все время победить COVID-19 смог 378 091 житель региона.

Есть и плохие новости. Умерли двое больных с КВИ. Всего с начала пандемии в губернии скончались 7 918 человек.