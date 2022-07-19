Водитель на «Субару» уронил столб на кольцевой развязке в Тольятти

Иномарка вылетела с дороги на газон и взяла на таран опору Фото: СОЦСЕТИ

Утром во вторник, 19 июля 2022 года, в Тольятти произошло серьезное ДТП. На кольцевой развязке Южного шоссе и улиц Заставной и Воскресенской иномарка протаранила бетонный столб. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, мужчина на «Субару» не справился с управлением и выехал на газон. Там он влетел в столб. Тот от такого близкого и внезапного знакомства не устоял. Конструкция завалилась прямо на проезжую часть, перекрыв одну из полос движения.

Насколько известно, авария обошлась без пострадавших. Водитель, предположительно, находился в нетрезвом состоянии. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все детали случившегося.