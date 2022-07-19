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Общество19 июля 2022 10:22

В Самаре местным жителям рассказали, где купить продукты по самым низким ценам

В областной столице провели мониторинг цен
Алена ПРОВКИНА
В Самаре провели мониторинг цен

В Самаре провели мониторинг цен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, как сэкономить на продуктах. В областном центре региона провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации на 19 июля 2022 года, выгоднее всего приобрести картофель в «Ленте» Железнодорожного района за 30,89 рублей/килограмм. Охлажденные куры – 147,9 рублей/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Яйца куриные – 45 рублей/10 штук – на Троицком рынке в Самарском районе.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги проводят с целью отслеживания динамики цен.