В Самаре местным жителям рассказали, где купить продукты по самым низким ценам

В Самаре провели мониторинг цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, как сэкономить на продуктах. В областном центре региона провели ежедневный мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации на 19 июля 2022 года, выгоднее всего приобрести картофель в «Ленте» Железнодорожного района за 30,89 рублей/килограмм. Охлажденные куры – 147,9 рублей/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Яйца куриные – 45 рублей/10 штук – на Троицком рынке в Самарском районе.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги проводят с целью отслеживания динамики цен.