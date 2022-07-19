Под Самарой водитель без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой

Столкновение произошло на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в 15:00 18 июля в Волжском районе Самарской области. Здесь столкнулись две иномарки, трое человек пострадали. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

По данным правоохранителей, 41-летний водитель «Chevrolet Spark» ехал по автодороге Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в сторону дороги «Самара-Большая Черниговка». На 50 км он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Chevrolet Niva», за рулем которого находился 40-летний мужчина.

- С места происшествия были госпитализированы оба водителя и 43-летняя пассажирка автомобиля «Chevrolet Spark», - информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что у водителя «Chevrolet Spark» не было водительских прав. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства аварии.