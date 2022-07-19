Под Самарой зенитчики ЦВО уничтожили «вражеские» беспилотники

В учениях приняли участие более 100 военных и 10 единиц техники / Фото: пресс-служба ЦВО

На Рощинском полигоне под Самарой прошли учения подразделений противовоздушной обороны ЦВО. Зенитчики отработали уничтожение беспилотников условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военные в рамках учений организовали дежурство по прикрытию воздушного пространства Самарской области. В какой-то момент им удалось обнаружить «вражеские» беспилотники. Цели условного противника немедля уничтожили с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и зенитных установок ЗУ-23-2.

В мероприятии приняли участие свыше 100 военных и около 10 боевых и специальных машин. Они успешно отработали поставленную задачу.