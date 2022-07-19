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Общество19 июля 2022 10:57

Самарец за самовольное подключение к водоснабжению заплатит почти 130 тысяч рублей

Специалисты нашли злоумышленника
Алена ПРОВКИНА
Самовольщикам придется оформить документы

Самовольщикам придется оформить документы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают выявлять самовольные подключения к сетям водоснабжения. В Октябрьском районе обнаружили 12 нарушителей.

По данным «РКС-Самара», многие самовольщики пытались оправдаться тем, что очень сложно подключиться к сетям и это дорогое удовольствие. Как оказалось, практически все не интересовались законным способом подключения. В частном секторе Октябрьского района обнаружили 12 нарушителей, которые теперь должны будут оплатить по несколько десятков тысяч рублей.

Отмечают, что один из жителей задолжал более 126 тысяч рублей. Теперь ему придется не только оплатить набежавшую стоимость, но и официально оформить документы.