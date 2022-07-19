Самарец за самовольное подключение к водоснабжению заплатит почти 130 тысяч рублей

Самовольщикам придется оформить документы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают выявлять самовольные подключения к сетям водоснабжения. В Октябрьском районе обнаружили 12 нарушителей.

По данным «РКС-Самара», многие самовольщики пытались оправдаться тем, что очень сложно подключиться к сетям и это дорогое удовольствие. Как оказалось, практически все не интересовались законным способом подключения. В частном секторе Октябрьского района обнаружили 12 нарушителей, которые теперь должны будут оплатить по несколько десятков тысяч рублей.

Отмечают, что один из жителей задолжал более 126 тысяч рублей. Теперь ему придется не только оплатить набежавшую стоимость, но и официально оформить документы.