В Самаре приставы вынудили автомобилистку выплатить 350 тысяч рублей сбитому пешеходу

Автомобилистка сбила женщину на пешеходном переходе / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре приставы заставили автомобилистку выплатить компенсацию морального вреда сбитому пешеходу. Женщина выплатила пострадавшему 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФССП.

По данным ведомства, самарчанка, управляя иномаркой, не снизила скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент по «зебре» шла женщина. Автомобилистка не пропустила ее и сбила. В результате ДТП пострадавшая получила оскольчатый перелом таза.

Суд признал жительницу Самары виновной в аварии и назначил ей 6 месяцев ограничения свободы. Также он обязал ее выплатить сбитому пешеходу компенсацию морального вреда – 350 тысяч рублей. Приставы возбудили в отношении женщины исполнительное производство.

Самарчанке запретили выезжать за пределы РФ и совершать какие-либо регистрационные действия в отношении ее авто. Вскоре после этого женщина полностью погасила долг.