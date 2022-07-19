Стадион «Металлург» останется резервным для «Крыльев Советов» в сезоне-2022/23

В последний раз «Металлург» использовался во время финального тура РПЛ прошлого сезона Фото: Вячеслав СОРОКИН

Стадион «Металлург» остается резервным для самарских «Крыльев Советов» в сезоне-2022/23. Об этом «КП-Самара» сообщили в клубе.

В новом сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) для посещения матчей «Крыльев» на стадионе «Солидарность Самара Арена» необходимо оформлять карту болельщика. Такое нововведение действует на стадионах в нескольких городах, в том числе в Самаре.

Введение карты болельщика в Самаре отчасти обусловлено тем, что на стадионе есть вся необходимая инфраструктура после чемпионата мира-2018, во время игр которого применялся паспорт болельщика (Fan ID).

При этом, как сообщили в клубе, карта болельщика нужна только для «Солидарность Самара Арены». Стадион «Металлург» остается резервным стадионом, его можно посещать в прежнем режиме.

В последний раз «Металлург» использовался во время финального тура РПЛ прошлого сезона, когда состоялась игра «Крыльев» с московским «Локомотивом». На стадионе «Солидарность Самара Арена» в тот момент проводили всероссийскую студвесну.