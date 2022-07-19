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Происшествия19 июля 2022 11:11

В Самарской области зафиксировали четыре происшествия на воде 17-18 июля 2022 года

В результате ЧП один человек погиб, трое спасены
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ГУ МЧС просят граждан быть более внимательными во время отдыха у водоемов

В ГУ МЧС просят граждан быть более внимательными во время отдыха у водоемов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На реках Самарской области продолжаются водные происшествия. За последние два дня произошло четыре подобных ЧП. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

Одно из происшествий зафиксировали 17 июля на Итальянском пляже в Тольятти. Здесь в 11:55 спасали мужчину, который не рассчитал свои силы в заплыве до буйков. К счастью, все закончилось на позитивной ноте - пострадавшему даже не потребовалась помощь медиков. Чего не скажешь о ситуации в Новокуйбышевске, которая произошла днем того же дня. В районе переправы на реке Кривуша спасатели подняли утонувшего 34-летнего мужчину.

В понедельник 18 июля череда происшествий продолжилась. В ночь с 17 на 18 июля спасатели работали в Самаре. 21-летний парень решил поплавать на матрасе районе Октябрьского спуска, однако оказался далеко от берега. Его удалось эвакуировать. А вечером в 21:30 спасатели спасли 39-летнего мужчину в Самарском районе.