Рефинансировать в Сбере ипотеку других банков можно с первого дня выдачи

Это позволит быстро снизить платежную нагрузку, не дожидаясь внесения обязательных ранее 6 полных платежей по рефинансируемому кредиту.

Сбер предлагает рефинансирование ипотеки сторонних банков по специальной ставке, сумма кредита — до 30 млн рублей. Клиенты могут рефинансировать до 5 иных кредитов и дополнительно получить до 1 млн рублей на личные цели, при этом количество предыдущих рефинансирований не ограничено.

Банк принимает решение о рефинансировании от 2 минут. Подать заявку можно онлайн на Домклик, а также использовать для рефинансирования Сервис электронной регистрации — он позволит зарегистрировать новый договор ипотеки онлайн без посещения МФЦ или Росреестра. Оформление пройдет в 2 раза быстрее по сравнению с обычной регистрацией, а ставка по ипотеке будет дополнительно снижена.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»: «Раньше мы рефинансировали ипотеку других банков,только если по ней прошло как минимум 6 платежей. Мы видим, что сейчас особенно важно предоставить российским семьям возможность снизить ставку по ипотеке и облегчить финансовую нагрузку, и будем продолжать помогать им в этом. Сейчас клиенты могут рефинансировать ипотеку с первого дня».

Рассчитать условия и подать заявку на рефинансирование ипотеки сторонних банков можно онлайн на Домклик.