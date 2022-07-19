В Самарской области ремонт автодороги «Кинель – Богатое – Спиридоновка – Домашка» завершен на 45%

В регионе продолжают ремонтировать дороги

В Самарской области строители продолжают ремонт автодороги «Кинель – Богатое – Спиридоновка – Домашка» - «Самара – Оренбург». Реконструкция завершена на 45%.

Отмечают, что подрядчики приводят к нормативу более 20 км трассы. На дороге закреплено несколько школьных маршрутов. В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». На данный момент, на ремонтируемом участке строители приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия.

Напомним, что также в областной столице ремонтируют автодорогу по улицам Сергея Лазо и 8 Марта. Жители смогут без проблем добраться до Вертолетной площадки.