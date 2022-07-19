Многие работодатели в Самарской области требуют от сотрудников ПЦР-тесты при симптомах простуды

Работодатели готовы переводить сотрудников на удаленный режим работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие работодатели требуют от сотрудников ПЦР-тесты. Опрос провели среди 2030 жителей.

По данным статистики исследовательского центра Зарплата.ру, в регионе вакцинировались и планируют провести ревакцинацию 34% респондентов, только 11 % впервые задумались поставить прививку в ближайшее время. Также почти половина опрошенных пройдет вакцинацию из-за страха перед подвидом штамма «омикрон».

Согласно данным опроса, четверть опрошенных руководителей все еще требуют от сотрудников сделать ПЦР-тест. Особенно при наличии симптомов простуды. Кроме того, 57% работодателей могут перевести работников на удаленку в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.