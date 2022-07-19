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Общество19 июля 2022 13:36

Самарская область стала одним из самых читающих регионов страны

В губернии создают модельные библиотеки
Алена ПРОВКИНА
В регионе организуют модельные библиотеки

В регионе организуют модельные библиотеки

Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В Самарской области продолжают реконструкцию объектов культуры. Регион признали одним из самых читающих в стране.

Власти уделяют особое внимание библиотекам и их восстановлению. В области трансформируют культурно-образовательные центры и создают модельные библиотеки. В прошлом году появилось 20 таких учреждений. В 2022 году планируют организовать еще 6 библиотек до конца ноября.

Сотрудники создают пространство для культурного досуга жителей. Подобные библиотеки становятся центром притяжения новых читателей. Жители получают доступ к большому количеству книг.