Самарская область стала одним из самых читающих регионов страны

В регионе организуют модельные библиотеки
Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН
В Самарской области продолжают реконструкцию объектов культуры. Регион признали одним из самых читающих в стране.
Власти уделяют особое внимание библиотекам и их восстановлению. В области трансформируют культурно-образовательные центры и создают модельные библиотеки. В прошлом году появилось 20 таких учреждений. В 2022 году планируют организовать еще 6 библиотек до конца ноября.
Сотрудники создают пространство для культурного досуга жителей. Подобные библиотеки становятся центром притяжения новых читателей. Жители получают доступ к большому количеству книг.