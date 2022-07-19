В Самаре стартовал ремонт на улице Ставропольской в июле 2022 года

На участке приступили к ремонту дорожного полотна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, что на улице Ставропольской стартовал ремонт дорожного полотна в июле 2022 года. Участок обновят при помощи «карт».

Местные жители в социальных сетях часто жаловались на состояние дороги. Горожане рассказали, что после зимы сошел не только снег, но и часть асфальта. Участок покрыт ямами, автомобилисты зачастую снижают скорость, чтобы безопасно проехать по дороге.

Специалисты ранее сообщили, что дорогу будут ремонтировать при помощи больших «карт». На участке жители отметили появившуюся технику. Завершить работу планируют до сентября 2022 года.