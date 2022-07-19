В Самарской области планируют избавиться от крупной свалки

Свалку ликвидируют в ближайшее время Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В селе Богдановка Самарской области планируют ликвидировать незаконную свалку. Многие жители оставляли мусор на территории.

По данным прокуратуры Самарской области, в Нефтегорском районе на улице Фрунзе появилась крупная свалка. Правоохранители установили, что администрация не организовала регулярную систему очистки. Безответственные жители складировали мусор на участке населенного пункта.

Мусор оказывает негативное воздействие на почву и нарушает права граждан. Суд возложил обязанность на организацию, чтобы ликвидировать свалку. Процесс под контролем прокурора.