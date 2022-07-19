В Самаре столкнулись легковушка и трамвай на улице Ново-Садовой

Авария произошла на трамвайных путях. Фото: Новости Самары - Самара life/ Ирина Искакова

В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Об аварии сообщили очевидцы.

Известно, что дорожное происшествие случилось вечером во вторник, 19 июля 2022 года, в 16:42. В социальных сетях очевидцы поделились кадрами столкновения. В комментариях пользователи обеспокоились пробками из-за аварии.

Причина столкновения пока неизвестна. Отмечают, что проблем с движением на участке больше нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Соответствующий запрос направлен в ГУ МВД России по региону.

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