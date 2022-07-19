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Общество19 июля 2022 16:36

В Самарской области под защиту взяли старинную ГЭС

Документы опубликовало правительство региона
Алена ПРОВКИНА
Акватория станции также является природным памятником региона

Акватория станции также является природным памятником региона

Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

В Самарской области взяли под охрану гидроэлектростанцию, построенную в 1920-х годах. В список вошел целый комплекс строений.

Согласно документам, опубликованных правительством Самарской области, под охрану также возьмут плотину, канал и главный корпус ГЭТ. Отмечают, что строение находится на улице Островной в городе Сызрани.

ГЭС имеет статус объекта культурного наследия на региональном уровне. Теперь собственники не смогут поменять внешний вид строения без соответствующей на то причины. Также запрещено размещать на стенах рекламу и сносить объект.