В Самарской области под защиту взяли старинную ГЭС

Акватория станции также является природным памятником региона Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

В Самарской области взяли под охрану гидроэлектростанцию, построенную в 1920-х годах. В список вошел целый комплекс строений.

Согласно документам, опубликованных правительством Самарской области, под охрану также возьмут плотину, канал и главный корпус ГЭТ. Отмечают, что строение находится на улице Островной в городе Сызрани.

ГЭС имеет статус объекта культурного наследия на региональном уровне. Теперь собственники не смогут поменять внешний вид строения без соответствующей на то причины. Также запрещено размещать на стенах рекламу и сносить объект.