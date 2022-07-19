Жители Самарской области выступили на форуме «Сильные идеи для нового времени»

В регионе реализуют многие проекты, представленные на федеральном форуме. Фото: Дмитрий Бурлаков

Жители Самарской области представили свои проекты на федеральном форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Москве 19 июля 2022 года. Организатором мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Отмечают, что лучшие региональные практики на форуме представил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом году губерния вошла в тройку лидеров по числу идей. Самарцы представили 1351 инициативу, половина из которых приходится на социальную сферу. В феврале в регионе создали штаб, в котором собраны команды специалистов и экспертов по всем направлениям.

Среди проектов-победителей определили ряд идей, которые реализуют в Самарской области. В это число попали «Университет ВОРДИ», «Зеленое сердце», «Психотюнинг». Также многие проекты будут прорабатывать не только в отдельных районах региона, но и по всей стране.

- Уверен, что мы совместно воплотим в жизнь эти идеи, чтобы наша Родина становилась сильнее год от года, - сказал Дмитрий Азаров.