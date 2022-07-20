В Самарской области сотрудник ж/д вокзала спас забравшихся в вагоны котят

Котята оказались под палящим солнцем без еды и воды. Фото: Мария Владимировна / Тольятти

Жители Самарской области продолжают делиться историями о человеческой отзывчивости, доброте и готовности прийти на помощь. Во вторник, 19 июля, поступила информация о спасении котенка, бегавшего по проезжей части. Малыш едва не попал под машины, однако один из автомобилистов сумел предотвратить беду. Мужчина вышел из машины и забрал котенка себе.

А в среду, 20 июля, череда умилительных историй продолжилась. Жительница губернии рассказала о подобном случае, который произошел 7 июля 2022 года на ж/д вокзале в Шлюзовом в Тольятти. Котята забрались в вагоны, груженные щебнем, и не смогли самостоятельно оттуда выбраться.

- Было очень жарко, они пищали, как будто звали на помощь. Я с моста увидела этих чудиков. Подумала, что их могут засыпать при разгрузке щебня, или они просто погибнут от жары - рядом нет еды и воды. Попросила сотрудника ж/д вокзала помочь, - поделилась рассказчица.

К счастью, рядом с попавшими в беду малышами оказался неравнодушный мужчина. Фото: Мария Владимировна / Тольятти

Мужчина не растерялся и вызволил несчастных животных из беды. Теперь их жизни ничего не угрожает.