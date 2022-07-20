В селах Самарской области откроют два современных 3D-кинотеатра

Кинозалы появятся в селах Шигоны и Исаклы. Фото: "Агентство социокультурных технологий"

Два населенных пункта Самарской области обзаведутся современными 3D-кинотеатрами. Информацию сообщает «Агентство социокультурных технологий».

Кинотеатры откроются в домах культуры сел Исаклы и Шигоны. Учреждения победили в конкурсном отборе Фонда Кино на предоставление субсидий для создания кинозалов в домах и центрах культуры малых городов и сел. На создание кинотеатров потратят 18 млн. рублей. Средства будут выделены из бюджета Фонда.

Отметим, что Дом культуры в Шигоны недавно открылся после реконструкции. После обновления объекта местные жители мечтали о новом кинотеатре. В администрации ДК сообщали, что для этого есть все условия - в здании находится зрительный зал на 420 мест с современным звуковым и световым оборудованием.