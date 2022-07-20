Стал известен владелец спорткаров, разъезжающих по Волге в Самаре

Самарцы пришли к выводу, что водный спорткар - отличный способ объехать пробки Фото: скриншот

Летом 2022 года жителей Самары удивил необычный водный транспорт, гоняющий по Волге. Самарцы обнаружили спорткары, сменившие асфальтное покрытие на водную гладь. Зрелищная картина оставила горожан под впечатлением. Многие заинтересовались, как чудо техники оказалось в городе и можно ли взять его напрокат.

Оказалось, что аренда водных спорткаров - развлечение вполне доступное. Технику сдает напрокат сеть отелей «BarasaHouse». Стоимость аренды начинается от 2 тыс. рублей за 15 минут, сообщается в официальной группе отеля.

Насколько известно, «BarasaHouse» владеет бывший игрок «Крыльев Советов» Нериус Бараса. Он открыл бизнес более десяти лет назад и успешно его развивает. «BarasaHouse» сдает в аренду глэмпинги, дебаркадеры и плавучие дома. А недавно список пополнился еще и спорткарами.