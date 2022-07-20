Житель Самары продает 10-рублевую монету за 20 миллионов

У монеты есть заводской брак, но это не помешало продавцу заломить большую цену Фото: Авито.

В Самаре за баснословные деньги продают монету номиналом 10 рублей. Продавец запросил за нее аж 20 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

Монета — юбилейная, она сделана из двух металлов. Год выпуска — 2005. На оборотной стороне изображен герб Москвы. Как отмечает продавец, у монеты имеется заводской брак. Несмотря на это, он заломил довольно высокую цену. Это в несколько раз больше, чем запрашивают его «коллеги». У них стоимость юбилейных 10-рублевых монет варьируется от 15 до 500 рублей.

Напомним, такие монеты начали выпускать в начале 2000-х годов, и многие жители стали активно их собирать. Сейчас встретить подобный червонец — большая редкость.