В Самарской губдуме рассказали, что мешает привести в порядок парк 60-летия Советской власти

Народные избранники обсудили актуальную городскую проблему.

В Самаре зарегистрируют последний неоформленный участок парка 60-летия Советской власти. Это могут сделать в ближайшие два месяца. После этого общественное место приведут в порядок. Об этом во вторник, 19 июля 2022 года, на рабочем совещании сообщил зампредседателя Самарской губернской думы Александр Милеев.

В мероприятии приняли участие представители департамента градостроительства Самары, министерства лесного хозяйства, кадастровой палаты и Управления Росреестра по Самарской области, а также МАУ «Парки Самары».

Александр Милеев

– Парк 60-летия Советской власти – очень нужный объект для жителей этого района. Люди неоднократно обращались ко мне с просьбами привести его в порядок. Но чтобы передать территорию в ведение и пользование МАУ «Парки Самары», необходимо правильно зарегистрировать право земельной собственности. Два участка уже поставлены на кадастровый учет, а вот самый большой участок территории, расположенный вдоль улиц Стара-Загора и Алма-Атинской, – еще нет. В этом заключается главная проблема, – рассказал Александр Милеев.

Зарегистрировать его мешает водный объект. Сначала нужно определить его границы и отделить от основного участка. Затем провести корректировку межевого плана, обратиться с ним в департамент градостроительства Самары, затем – в МФЦ, после чего предоставить МАУ «Парки Самары» в бессрочное пользование.