В Самаре могут на один год отсрочить переезд СЭК в Кировский район

СЭК хотят перебазировать в кампус ПСЭК в 15-м микрорайоне. Фото: hinshtein.ru

Руководство Судебного департамента при Верховном Суде РФ поддержало предложение Александра Хинштейна о переносе сроков переезда Самарского энергетического колледжа в Кировский район. Информацию парламентарий сообщил в своем телеграмм-канале.

Судебный департамент имеет к смене локации СЭК непосредственное отношение. По плану региональных властей, в дальнейшем ведомство разместится в здании колледжа на Самарской площади. СЭК, в свою очередь, будет объединен с Поволжским строительно-энергетическим колледжем (ПСЭК).

Однако многие родители студентов СЭК уверены, что решение о переезде – преждевременное. В частности, недовольство выражается в недостаточной готовности объединенного кампуса в Кировском районе. Их мнение разделяет и Александр Хинштейн. Депутат уверен, что кампус нуждается в ремонте, а территория – в благоустройстве.

– Отсрочка переезда на год позволит подготовить объект должным образом. Руководство Судебного департамента не возражает, чтобы это произошло годом позже. Раньше середины 2023 года ремонт здесь все равно не начнут, - пишет парламентарий.

Хинштейн отмечает, что окончательное решение остается за властями региона. Однако он надеется, что мнение людей будет учтено.

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