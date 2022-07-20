РСХБ в Самаре и Тольятти провел цикл совместных мероприятий с застройщиками из Москвы и Санкт-Петербурга

Самарский филиал Россельхозбанка провел в Самаре и Тольятти цикл из пяти мероприятий в формате семинаров, презентаций и бизнес-встреч с участием представителей крупных застройщиков Группы компаний «А101», Группы компаний «ФСК» (г. Москва) и Группы компаний ЦДС (г. Санкт-Петербург). На них участники обсудили инвестиционную привлекательность жилых комплексов в мегаполисах, а также условия покупки квартиры на первичных рынках Москвы и Санкт-Петербурга с помощью ипотечных программ от РСХБ.

«Покупка квартиры в Москве и Санкт-Петербурге доступна каждому с ипотечными программами Россельхозбанка. Мы проводим ряд мероприятий с участием застройщиков, чтобы предоставить полную информацию о жилых комплексах, рассказать о выгодных условиях кредитования. Цены на жилье постоянно растут, а ставка 0,1%, действующая по специальному предложению с ГК «А101», распространяется на весь период кредитования и действует только при оформлении ипотеки в Россельхозбанке», — отметила заместитель директора Самарского филиала Россельхозбанка Елена Градусова.

В мероприятиях приняли участие партнеры Россельхозбанка, агентства недвижимости и частные риелторы, руководители компаний и собственники бизнеса из числа клиентов банка. География гостей охватила множество городов и поселений Самарской области, в том числе Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадное и Кинель.

Одна из бизнес-встреч, организованная партнером банка агентством недвижимости «Магазин Новостроек», прошла на базе Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» при поддержке Комитета по архитектуре и дизайну и Комитета по экономическому сотрудничеству. Участников мероприятия приветствовали Президент Союза «ТПП Самарской области» Валерий Фомичев и заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Елена Градусова.На встрече поговорили о развитии рынка недвижимости и тенденциях ипотечного кредитования. Представители строительных компаний рассказали о деятельности Группы компаний «А101». В рамках комплексного развития новых территорий Москвы инвестиционно-строительный холдинг ГК «А101», один из крупнейших девелоперов Москвы,реализует различные проекты: жилые районы с развитой инфраструктурой, крупные офисные центры, объекты торгового и спортивно-развлекательного назначения. ГК «А101» строит и продает комфортное жилье, возводит крупные инфраструктурные объекты, такие как бизнес-квартал «Прокшино», спортивно-событийный кластер «Прокшино», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Скандинавия», ЖК «Белые ночи».

Клиентам РСХБ доступна широкая линейка ипотечных продуктов, в том числе ипотечные кредиты в рамках государственных программ, сельская ипотека со ставкой 3% годовых, ипотека с государственной поддержкой семей с детьми и другие программы. С полными условиями по ипотечным программам от Россельхозбанка можно ознакомиться на официальном сайте банка www.rshb.ru или в мобильном приложении, а также получить консультации в 26 офисах Россельхозбанка в Самарской области.