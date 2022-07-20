Автомобили соберут из запчастей, ранее накопленных на складах Фото: АвтоВАЗ

Тольяттинский АВТОВАЗ выпустит ограниченную партию Lada Largus. Подготовка к производству авто этой модели уже началась, пишет ФАН.

Предприятие намерено собрать машины из запчастей, которые были ранее накоплены на складах. Сейчас идет сварка и окраска кузовов. Первые товарные автомобили должны изготовить в конце этой недели. Всего АВТОВАЗ планирует выпустить около 1800 Lada Largus.

Также автоконцерн собирается перезапустить регулярное производство Lada Largus (представлен в трех видах — универсал, фургон и Cross). Однако точная дата пока не известна. Завод сообщит о сроках позднее.