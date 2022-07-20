Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто20 июля 2022 10:09

Тольяттинский АВТОВАЗ выпустит ограниченную партию Lada Largus

Завод намерен изготовить около 1800 автомобилей
Анастасия ФИЛАТОВА
Автомобили соберут из запчастей, ранее накопленных на складах

Автомобили соберут из запчастей, ранее накопленных на складах

Фото: АвтоВАЗ

Тольяттинский АВТОВАЗ выпустит ограниченную партию Lada Largus. Подготовка к производству авто этой модели уже началась, пишет ФАН.

Предприятие намерено собрать машины из запчастей, которые были ранее накоплены на складах. Сейчас идет сварка и окраска кузовов. Первые товарные автомобили должны изготовить в конце этой недели. Всего АВТОВАЗ планирует выпустить около 1800 Lada Largus.

Также автоконцерн собирается перезапустить регулярное производство Lada Largus (представлен в трех видах — универсал, фургон и Cross). Однако точная дата пока не известна. Завод сообщит о сроках позднее.