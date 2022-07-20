Самарцы не оценили идею о введении Face Pay для оплаты проезда в общественном транспорте

В частности, жители города сообщили о неполадках в терминалах для оплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 20 июля, в Самаре появилась информация о возможном введении новой функции в общественном транспорте. Власти города сообщили о том, что в скором будущем его могут оборудовать технологией Face Pay. Новшество позволит усовершенствовать бесконтактную оплату проезда.

Однако жители города идею не оценили. По мнению самарцев, в общественном транспорте имеется целый ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения.

- О каком Face Pay идет речь? Не помешало бы терминалы у кондукторов обновить, иной раз картой банковской по сто раз тычут в него, а он не срабатывает, - прокомментировали новость горожане.

Самарцы также шутят, что новая технология будет действовать «исключительно через переднюю дверь». Эта шутка - отсылка на новые правила, которые начали действовать в общественном транспорте в июле 2022 года. Напомним, тогда пассажирам сообщили, что войти в автобусы теперь можно только через переднюю дверь. По словам перевозчика, меры были приняты для борьбы с безбилетниками.