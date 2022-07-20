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Происшествия20 июля 2022 10:30

В Самарской области из-за сильного столкновения на трассе перевернулся отечественный автомобиль

Пострадала женщина-пассажир
Алена ПРОВКИНА
Автомобили столкнулись на дороге. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобили столкнулись на дороге. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти из-за столкновения на дороге пострадала женщина-пассажир. Водители не смогли уступить друг другу.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ДТП зафиксировали днем 19 июля 2022 года. Известно, что водитель отечественного автомобиля «Lada Kalina» ехал по Юному шоссе. Во время перестроения автомобилисты не уступили друг другу дорогу. Из-за чего легковушка столкнулась «Honda Accord».

В результате столкновения, отечественный автомобиль сместился на левую полосу и перевернулся. С места происшествия госпитализировали 52-летнюю женщину-пассажира «Lada Kalina». Ей назначили амбулаторное лечение.