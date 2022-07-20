В Самаре лопнула одна из балок пролета путепровода на ул. Ново-Садовой

Разбирать пролет путепровода пришлось ночью

Во время строительства двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой в Самаре произошло небольшое ЧП. Информацией в среду, 20 июля, поделился самарский видеоблогер Евгений Щекин.

По словам автора, на эстакаде лопнула одна из балок путепровода. Дефектный элемент конструкции решили демонтировать и заменить. Работы велись в ночное время. Выполнена замена полностью или нет пока неизвестно.

Отметим, что монтаж балок был полностью завершен меньше недели назад. 14 июля 2022 года строители уложили последнюю, 288-ю балку пролетного строения. В общей сложности на данный этап работ ушло около семи месяцев.

- Перед монтажом балок в обязательном порядке осуществляется входной контроль. В данном случае, на входном контроле, визуально был обнаружен небольшой дефект на одной из балок. Чтобы не останавливать и не задерживать технологический процесс монтажа других балок, а также не перекрывать на длительный срок движение по ул. Советской Армии, было принято решение временно смонтировать данную балку и продолжить монтаж остальных. А после изготовления новой балки - произвести замену. Обратим внимание, что контроль материалов и качества работ производится на каждом этапе строительства, - прокомментировали в министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.