За сутки в Самарской области никто не умер от коронавируса

С начала пандемии в регионе умерли 7 918 ковид-больных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 20 июля 2022 года, в Самарской области выявили 82 новых ковид-пациента. При этом впервые за две недели в регионе никто не умер от коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб.

Больше половины зараженных — жители Самары. Здесь инфекцию подхватили 48 человек. В Тольятти и Волжском районе прибавилось 8 больных, в Сызрани и Новокуйбышевске — по 4, в Борском районе и Отрадном — по 2.

За прошедшие сутки на больничные койки отправили 21 жителя губернии. Еще 39 пациентов успешно закончили лечение. За все время преодолеть КВИ смогли 378 130 человек.

Общее число случаев заражения в Самарской области теперь составляет 386 870, смертельных — 7 918.