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Происшествия20 июля 2022 11:24

В Самаре младенец утонул в ванне из-за невнимательности 17-летней матери

Девушка оставила ребенка одного в воде
Анастасия ФИЛАТОВА
Правоохранители выясняют все детали происшествия

Правоохранители выясняют все детали происшествия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 18 июля 2022 года, в одном из домов Самары произошло ЧП. Во время купания в ванне утонул 10-месячный малыш. Правоохранители уже начали расследование данного инцидента.

По предварительным данным, ребенок находился дома вместе со своей 17-летней матерью. Девушка решила искупать малыша. Когда он уже находился в ванне, та вышла из комнаты. Через некоторое время она вернулась и обнаружила младенца мертвым. Как пишет РЕН ТВ, девушка нигде не работает и не учится.

Насколько известно, по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас они продолжают разбираться во всех обстоятельствах и деталях происшествия.