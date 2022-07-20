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Происшествия20 июля 2022 11:26

В Самарской области злоумышленник залез на чужой участок и украл плитку со двора

Потерпевший забыл закрыть дверь калитки
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленник сдал в пункт приема чужую плитку. Фото: ГУ МВД России по региону

Злоумышленник сдал в пункт приема чужую плитку. Фото: ГУ МВД России по региону

В Похвистнево Самарской области безработный мужчина решил нажиться на чужом имуществе. Он украл плитку с соседского участка.

Злоумышленник воспользовался невнимательностью мужчины и зашел в чужой дом. Подозреваемый украл чугунную плитку, устилавшую дорожку к строению. Потерпевший заметил пропажу и обратился за помощью в полицию. Оказалось, что владелец дома забыл закрыть калитку, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Тот признался, что своровал плитку, чтобы сдать ее в пункт приема. Вырученные деньги он присвоил себе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.