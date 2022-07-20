В Самаре новый корпус детской инфекционной больницы сдадут в 2022 году

Здание переменной этажности состоит из 4 и 5 этажей. Фото: министерство строительства Самарской области

Региональные власти сообщили, на каком этапе находится строительство нового корпуса детской инфекционной больницы. Здание возводят на улице Шверника и работы идут активными темпами.

В июле 2022 года строители приступили к устройству подпорных стен, внутренней отделке помещений. В скором времени стартует благоустройство территории. По словам властей, строительство будет вестись согласно графику.

- Снижение темпов строительства недопустимо. Нужно обеспечить непрерывную работу строительного сектора, а также завершить реализацию всех начатых проектов в установленный срок, - отметил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Новый корпус будет состоять из 4 и 5 этажей. Здание, рассчитанное на 100 пациентов, присоединят к уже существующей инфекционной больнице на улице Шверника. Объект сдадут в эксплуатацию в 2022 году.