В Самаре продолжают санитарную обработку общественного транспорта

В городе проводят санитарную обработку Фото: городская администрация

В Самаре продолжают проводить санитарную обработку и мойку общественного транспорта. В областной столице полностью не исчезла угроза распространения коронавирусной инфекции.

По сообщению городской администрации, в городе проводят обязательную обработку подвижных составов общественного транспорта. Отмечают, что работы выполняются строго по графику. Для уборки используют не только обычные моющие средства, но и хлорсодержащие препараты. Не смотря на отмену масочного режима, риск заражения коронавирусом все еще велик.

За последние сутки показатель заболеваемости в регионе вырос. Сотрудники ТТУ стараются перед выходом из депо провести все работы и обработать поручни.