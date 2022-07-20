В Самарской области задержали пьяного водителя без прав

Водителя задержали во время рейда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорском районе Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали мужчину в ходе рейда. От автомобилиста пахло алкоголем.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, госавтоинспекторы проводили направленные рейды на дороге. Правоохранители задержали водителя отечественного автомобиля и почувствовали запах алкоголя. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. После проверки документов выяснилось, что у задержанного отсутствовали права.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Оказалось, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Мужчину временно лишили прав, но он проигнорировал требования. Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.