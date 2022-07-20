Негде ходить: самарцы пожаловались на отсутствие тротуаров на Заводском шоссе

Горожане потребовали принять меры / Фото: Олеса Татару / vk.com/life_samara

Жители Самары возмутились ремонтом Заводского шоссе. Мало того, что работы слишком затянулись, так еще и о пешеходах там никто не подумал. Люди жалуются, что им негде ходить: либо по дороге, либо по колдобинам вместо тротуара.

— На Заводском шоссе пешеходам негде ходить. Тротуар сделали только метров 100 и все, а дальше — грязь и песок. Примите меры, — пожаловались самарцы в соцсетях.

Напомним, первый этап реконструкции Заводского шоссе стартовал в 2018 году. В работу взяли участок от улицы Земеца до улицы XXII Партсъезда. После этого дорожники приступили к обновлению отрезка от улицы XXII Партсъезда до улицы Авроры. Подрядчик не успел отремонтировать дорогу в срок, и его заменили на другую компанию. Сдать объект должны в августе 2022 года.