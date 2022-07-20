В Самаре студенты-актеры будут изучать человеческую анатомию

Геннадий Котельников пообщался со студентами и преподавателями СГИКа

В этом году в Самарском государственном институте культуры впервые объявили набор на новые магистерские программы «Театрально-декорационное искусство: сценография», «Академическое пение», «Хоровое народное пение» и «Электронный документооборот в управлении и архивах». Открыта новая бакалаврская программа по направлению Искусство и гуманитарные науки «Визуальные коммуникации и веб-дизайн». Об этом представители вуза рассказали председателю Самарской губернской думы, председателю Совета ректоров вузов Самарской области Геннадию Котельникову во время его визита в институт. Здесь он ознакомился с ходом приемной кампании и посмотрел, как проходят консультации к творческим конкурсам, пообщался с педагогами и абитуриентами.

В этом году в институт могут поступить на бюджетные места 275 абитуриентов. Учиться в институте уже захотели 1200 человек, в том числе и иностранцы.

Выпускники Самарской области, поступившие в самарский вуз, получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей по решению губернатора Дмитрия Азарова.

СГИК проведет совместные образовательные программы с Музыкальной академией Ларисы Долиной и Академией джаза Игоря Бутмана.

Еще одно новшество - будущие актеры и режиссеры будут изучать новые дисциплины – психофизиологию творчества и основы анатомии человека.

Авторитет высшего учебного заведения воспринят не только в нашем регионе, но и в соседних регионах, это, конечно, говорит о качестве образования. Культура – понятие очень многогранное: это и искусство, и литература, и наши общие традиционные ценности. Мы понимаем, что сегодняшние студенты и выпускники будут формировать следующее поколение.

Сегодня приемная кампания проходит в комфортном режиме: все грамотно организовано, есть высокопрофессиональный коллектив, открываются новые направления подготовки. Самое главное – есть те ребята, которые искренне хотят учиться и есть талантливые творческие педагоги, готовые делиться знаниями, - подчеркнул Геннадий Котельников.