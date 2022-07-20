В Минтрансе объяснили, как на путепроводе по ул. Ново-Садовой в Самаре оказалась балка с дефектом

Балку с дефектом смонтировали временно - до момента изготовления новой Фото: Скриншот с видео

В Самаре в ночь на среду, 20 июля 2022 года, демонтировали одну из балок пролета путепровода на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Момент попал на видео. Как оказалось, в конструкции выявили дефект. Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта и автодорог региона.

По данным ведомства, специалисты обнаружили небольшой дефект еще перед монтажом балки — на входном контроле. Однако ее все равно решили установить на путепровод.

— Чтобы не останавливать и не задерживать процесс монтажа других балок, а также не перекрывать на длительный срок улицу Советской Армии, было решено временно смонтировать данную балку, а после изготовления новой — заменить ее, — рассказали в Минтрансе.

В ведомстве заверили, что на объекте постоянно контролируют качество и материалов, и работ.