Технологии, которые развивают торговлю

Ко Дню работников торговли, который в нашей стране отмечают в четвертую субботу июля, мы рассказываем о современных технологиях, благодаря которым сегодня торговля развивается особенно успешно.

Онлайн-платежи сегодня, пожалуй, являются именно той технологией, которая позволяет развивать торговлю не только в офлайн, но и онлайн. Согласно исследованию лаборатории СберИндекс по итогам 2021 года доля безналичных расходных операций составила 59,3%, а по прогнозам – через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85% от расходных операций по картам. Многие представители торговли уже давно и успешно пользуются подобными сервисами. Но если вы только решили заняться бизнесом, то существуют сервисы, которые специально для «новичков» предлагают особые условия. Например, сервис для приема онлайн-платежей для бизнеса ЮKassa ко Дню работников торговли для новых клиентов снизил комиссию за платежи картами и кошельком ЮМoney на 30 днейили пока оборот не достигнет 100 000 рублей.

Технология, которая изменила не только бизнес, но и весь мир – это, конечно же интернет. Сегодня невозможно представить, что для покупки желанной вещи нужно ехать, например, в другой город. Большинство магазинов есть не только в торговых центрах, но и в онлайн, а некоторые только в интернете и существуют. Однако, такое удобство интернета таит и много сложностей – важно не потеряться в потоке информации. Это еще одна точка роста для технологических компаний, которые создают сервисы для облегчения жизни предпринимателям. Например, СберЛид – это сервис, который с помощью виджетов и лент рекомендаций позволяет обращать внимание на товары, а значит увеличивает возможность повысить продажи на сайте. АСберБизнесБот позволяет повышать качество обратной связи с помощью конструктора чат-бота для сайта или мессенджеров. К слову, ко Дню работников торговли эти сервисы также запустили специальные предложения, познакомиться с которыми можно на их сайтах.

Технология уже привычная, но сегодня её актуальность вновь возрастает – это банковские карты. С одной стороны – это способ оплаты товаров покупателями, а с другой – это очень удобный механизм для самих предпринимателей. Бизнес-карты могут быть как дебетовые, так и кредитные. А еще их сделали бессрочными, например, Сбербанк еще в марте объявили, что индивидуальным предпринимателям, малому бизнесу и корпоративным клиентам не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам — покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица — доступны в полном объёме.

Кроме того, ко Дню торговли Сбер запустил акцию: до 31 августа держателям бизнес-карт доступна специальная скидка, а также бесплатная доставка на первую покупку в СберМаркете и другие особые предложения, с ними можно познакомиться в разделе «Бизнес-карты», «Привилегии и акции».

Современные технологии меняют мир, а еще они становятся настолько привычными, что мы уже не задумываемся о них. Тем не менее, даже самое обыденное может давать большой импульс для развития.