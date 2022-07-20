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Общество20 июля 2022 13:56

В Самаре планируют сделать парковку за ТРК «LetOut»

Документы опубликовала мэрия
Алена ПРОВКИНА
Рядом с торговым комплексом может появиться парковка.

Рядом с торговым комплексом может появиться парковка.

В Самаре после публичных слушаний одобрили проект по устройству парковки за торгово-развлекательным комплексом «LetOut». Соответствующие постановление опубликовала мэрия.

Согласно документу, по результатам слушаний, застройщик разместит парковку на участке, площадь которого достигает 70 тысяч квадратных метров. Его планируют разместить вблизи ТРК. Предложение поступило от ООО «СЗ «Ракита».

Напомним, что бывший ТРК «Московским» поменял свое название и формат год назад. Многие жители давно выступали за обустройство парковки возле комплекса.